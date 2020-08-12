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2020-08-12
Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА
Ниже 9-го места Украины не опустится.
Фото: A Bola
Победа "Шахтера" над "Базелем" (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА и занять девятое место.
Учитывая то, что в странах, идущих за нами, уже не осталось представителей в еврокубках, Украина сохранит за собой эту позицию.
Обогнать стоящую на восьмой строчке Бельгию не получится даже при условии победы "Шахтера" в ЛЕ.
В лидирующей тройке - без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг Испания, на втором месте Англия, на третьей строчке идет Германия.
Таблица коэффициентов УЕФА.
- Испания - 101,140
- Англия - 90,176
- Германия - 72,641
- Италия - 69,939
- Франция - 57,082
- Португалия - 49,449
- РоSSия - 45,549
- Бельгия - 37,9
- УКРАИНА - 35,9
- Нидерланды - 35,75