Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Ниже 9-го места Украины не опустится.

Победа "Шахтера" над "Базелем" (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА и занять девятое место.

Учитывая то, что в странах, идущих за нами, уже не осталось представителей в еврокубках, Украина сохранит за собой эту позицию.

Обогнать стоящую на восьмой строчке Бельгию не получится даже при условии победы "Шахтера" в ЛЕ.

В лидирующей тройке - без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг Испания , на втором месте Англия, на третьей строчке идет Германия.

Таблица коэффициентов УЕФА.