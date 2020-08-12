Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Ниже 9-го места Украины не опустится.

Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: A Bola

Победа "Шахтера" над "Базелем" (4:1) и выход подопечных Луиша Каштру в полуфинал Лиги Европы позволили Украине обойти Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА и занять девятое место.

Учитывая то, что в странах, идущих за нами, уже не осталось представителей в еврокубках, Украина сохранит за собой эту позицию.

Обогнать стоящую на восьмой строчке Бельгию не получится даже при условии победы "Шахтера" в ЛЕ.

В лидирующей тройке - без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг Испания, на втором месте Англия, на третьей строчке идет Германия.

Таблица коэффициентов УЕФА.

  1. Испания - 101,140
  2. Англия - 90,176
  3. Германия - 72,641
  4. Италия - 69,939
  5. Франция - 57,082
  6. Португалия - 49,449
  7. РоSSия - 45,549
  8. Бельгия - 37,9
  9. УКРАИНА - 35,9
  10. Нидерланды - 35,75

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