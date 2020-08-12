Ломаченко готов пожертвовать своему сопернику полмиллиона долларов ради проведения боя, - СМИ

На кону стоят четыре пояса.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился уменьшить свой гонорар за бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Команды двух чемпионов продолжают переговоры о поединке за четыре чемпионских пояса.

По сообщению ringpolska.pl Ломаченко готов из своего гонорара отдать до 500 тыс. долларов Лопесу. Если это произойдет, то украинский боксер в результате заработает около 2,5 млн долл.

В свою очередь, гонорар американца может увеличиться до 1,75 млн.

Если договорится с Лопесом не удастся, то Top Rank готовит для Ломаченко резервного соперника. Это будет пуэрториканец Феликс Вердехо.