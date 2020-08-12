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2020-08-12
"Ливерпуль" произвел первый трансфер летней кампании. Футбол
В ряды "красных" влился Костас Цимикас.
Костас Цімікас
Фото: ФК "Ліверпуль"
В рамках летнего межсезонья "Ливерпуль" произвел первый трансфер.
Чемпионы Англии подписали центрбэка "Олимпиакоса" Костаса Цимикаса, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.
Подробности соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются.
Отметим, что Костас пришел на смену хорвату Деяну Ловрену, который сменил этим летом Ливерпуль на Санкт-Петербург, став напарником украинца Ярослава Ракицкого по "Зениту".
Добавим, что по информации некоторых СМИ, Костас обошелся "красным" в 11,7 млн фунтов. В прошлом сезоне футболист провел 41 матч, сделав шесть ассистов.