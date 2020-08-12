"Ливерпуль" произвел первый трансфер летней кампании. Футбол

В рамках летнего межсезонья "Ливерпуль" произвел первый трансфер.

Чемпионы Англии подписали центрбэка "Олимпиакоса" Костаса Цимикаса, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Подробности соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются.

Отметим, что Костас пришел на смену хорвату Деяну Ловрену, который сменил этим летом Ливерпуль на Санкт-Петербург, став напарником украинца Ярослава Ракицкого по "Зениту".