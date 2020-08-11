Президент УАФ Павелко получил положительный тест на COVID-19. Футбол

Он чувствует себя нормально, планирует работать в удаленном режиме.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что заразился коронавирусом.

Соответствующее сообщение появилось на странице чиновника в фейсбуке.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я", - написал Павелко.

Он сообщил, что чувствует себя нормально, планирует работать в удаленном режиме.

"У меня боевое настроение и планы на быстрое выздоровление", - заявил президент УАФ.

По словам Павелко, сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами, в обязательном порядке также будут охвачены ПЦР-тестированием.

Ранее COVID-19 обнаружили у двух игроков столичного "Динамо" - Назария Русина и Романа Вантуха, а также игрока сборной Украины, футболиста луганской "Зори" Дмитрия Иванисени.