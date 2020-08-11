"Динамо" произвело первый трансфер при Луческу

Украинский легионер польского "Леха" Владимир Костевич подписал предварительный контракт с "Динамо", сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Контракт с 27-летним крайним защитником рассчитан на три года. Согласно регламентам ФИФА, соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Костевич может прийти на смену Виталию Миколенко, которым активно интересуются западные клубы.

Напомним, что Костевич является воспитанником львовских "Карпат". В 2017 году игрок оказался в чемпионате Польши .

В прошлом сезоне на счету Костевича 27 матчей за "Лех" во всех турнирах.