"Динамо" произвело первый трансфер при Луческу

Владимир Костевич подписал предварительный контракт с киевлянами.

"Динамо" произвело первый трансфер при Луческу
Володимир Костевич
Фото: ФК "Лех"

Украинский легионер польского "Леха" Владимир Костевич подписал предварительный контракт с "Динамо", сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Контракт с 27-летним крайним защитником рассчитан на три года. Согласно регламентам ФИФА, соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Костевич может прийти на смену Виталию Миколенко, которым активно интересуются западные клубы.

Напомним, что Костевич является воспитанником львовских "Карпат". В 2017 году игрок оказался в чемпионате Польши.

В прошлом сезоне на счету Костевича 27 матчей за "Лех" во всех турнирах.

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