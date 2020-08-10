Украинец "Гента" забил гол в чемпионате Бельгии и получил редкую и болезненную травму

Бельгийский "Гент" украинцев Романа Безуса, Романа Яремчука и Игоря Пластуна свой стартовый матч нового сезона в Лиге Жюпиле проводил в Сент-Трюйдене с одноименным клубом и уступил - 1:2.

Единственный гол в составе гостей забил Пластун, который сравнял счет на 43-й минуте.

Он же и "привез" второй гол в свои ворота. Это случилось во втором тайме, когда произошло недоразумение между украинцем и голкипером "Гента" Томасом Каминским.

При этом голкипер ногой въехал Игорю в пах.

В итоге Пластуна заменили, а врачи наложили ему швы на травмированное место.