В "Заре" выявлен случай заражения коронавирусом игрока сборной Украины. Футбол

В составе бронзового призера прошлого чемпионата - "Зари" - обнаружен единичный случай заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте луганчан.

Заболел футболист сборной Украины Дмитрий Иванисеня. Хавбек почувствовал недомогание еще 6 августа. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По его результатам у игрока был диагностирован COVID-19.

Футболиста отправили на двухнедельный карантин. Отмечается, что самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Добавим, что команда и тренерский штаб прошли дополнительные тесты, все из которых оказались отрицательными.

Напоминаем, у двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19.