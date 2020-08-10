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2020-08-10
Бывший наставник "Шахтера" на пороге увольнения из "Ромы"
У Паулу Фонсека еще один год по контракту.
Паулу Фонсека
Фото: asroma.com
Новые собственники "Ромы" недовольны последними результатами команды, сообщает AS.
Напомним, на прошлой неделе римляне потерпели болезненное поражение от "Севильи" в рамках 1/8 фінала Лиги Европы (0:2), не предоставив испанскому клубу достойного сопротивления.
Новые боссы "джаллоросси" планируют отправить в отставку главного тренера Паулу Фонсеку, и на его место пригласить экс-наставника "Тоттенхема" Маурисио Почеттино, который в настоящее время находится без клуба.
Добавим, что действующий контракт бывшего главного тренера "Шахтера" с Ромой рассчитан до июня 2021 года.