Бывший наставник "Шахтера" на пороге увольнения из "Ромы"

У Паулу Фонсека еще один год по контракту.

Новые собственники "Ромы" недовольны последними результатами команды, сообщает AS.

Напомним, на прошлой неделе римляне потерпели болезненное поражение от "Севильи" в рамках 1/8 фінала Лиги Европы (0:2), не предоставив испанскому клубу достойного сопротивления.

Новые боссы "джаллоросси" планируют отправить в отставку главного тренера Паулу Фонсеку, и на его место пригласить экс-наставника "Тоттенхема" Маурисио Почеттино, который в настоящее время находится без клуба.

Добавим, что действующий контракт бывшего главного тренера "Шахтера" с Ромой рассчитан до июня 2021 года.