Бывший наставник "Шахтера" на пороге увольнения из "Ромы"

У Паулу Фонсека еще один год по контракту.

Бывший наставник "Шахтера" на пороге увольнения из "Ромы"
Паулу Фонсека
Фото: asroma.com

Новые собственники "Ромы" недовольны последними результатами команды, сообщает AS.

Напомним, на прошлой неделе римляне потерпели болезненное поражение от "Севильи" в рамках 1/8 фінала Лиги Европы (0:2), не предоставив испанскому клубу достойного сопротивления.

Новые боссы "джаллоросси" планируют отправить в отставку главного тренера Паулу Фонсеку, и на его место пригласить экс-наставника "Тоттенхема" Маурисио Почеттино, который в настоящее время находится без клуба.

Добавим, что действующий контракт бывшего главного тренера "Шахтера" с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская чемпионка Европы в беге дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правилУкраинская чемпионка Европы в беге дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Европейский гранд начал переговоры с "Динамо" относительно трансфера Миколенко. ФутболЕвропейский гранд начал переговоры с "Динамо" относительно трансфера Миколенко. Футбол
Перед боем с Майком Тайсоном его соперник решил застраховать свои ушиПеред боем с Майком Тайсоном его соперник решил застраховать свои уши
"Карпаты" представили новую эмблему клуба, а старую отдали фанатам"Карпаты" представили новую эмблему клуба, а старую отдали фанатам
Блохин - гордость нации, а Суркис - никто, - Мирон Маркевич. ФутболБлохин - гордость нации, а Суркис - никто, - Мирон Маркевич. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу
Одиозный экс-наставник "Днепра" и "Арсенала" уволен из "Шахтера"Одиозный экс-наставник "Днепра" и "Арсенала" уволен из "Шахтера"
Форвард "Динамо" на пороге перехода в "Монако". ФутболФорвард "Динамо" на пороге перехода в "Монако". Футбол
Экс-наставник киевского "Динамо" официально вывел свой клуб в РоSSийскую Премьер-лигу. ФутболЭкс-наставник киевского "Динамо" официально вывел свой клуб в РоSSийскую Премьер-лигу. Футбол
Наставнику сборной Германии отказано посещать матчи БундеслигиНаставнику сборной Германии отказано посещать матчи Бундеслиги
Вслед за Майком Тайсоном еще один бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте заявил о возвращении в боксВслед за Майком Тайсоном еще один бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте заявил о возвращении в бокс
Бывший вице-президент "Реала" скончался от коронавирусаБывший вице-президент "Реала" скончался от коронавируса
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Месси вступил в жесткую дискуссию с руководством "Барселоны" относительно увольнения Вальверде. ФутболМесси вступил в жесткую дискуссию с руководством "Барселоны" относительно увольнения Вальверде. Футбол
В Формуле-1 Гран-При Китая на пороге отменыВ Формуле-1 Гран-При Китая на пороге отмены
Последние новости
Подгружаем последние новости