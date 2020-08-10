"Ювентус" уволил главного тренера. Футбол

На следующий день после "Пирровой победы" "Ювентуса" над "Лионом" (2:1) в рамках матча-ответа 1/8 финала Лиги чемпионов, которая не позволила туринскому клубу по сумме двух встреч выйти в следующий раунд турнира (первый матч в Лионе - 0:1), руководство "Ювентуса" объявило о расставании с главным тренером Маурицио Сарри.

"Футбольний клуб "Ювентус" сообщает, что Маурицио Сарри оставляет должность главного тренера первой команды.

"Мы благодарим тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить весь итальянский футбол", - говорится в сообщении клуба.

На его место назначена легенда "Милана" и "Ювентуса", чемпион мира-2006 Андреа Пирло, сообщает официальный сайт туринцев.

Контракт с 41-летним итальянским специалистом подписан на два сезона - до 30 июня 2022 года.