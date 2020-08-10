У двух игроков столичного "Динамо" обнаружили COVID-19. Футбол

Они проживали в одной комнате на тренировочной базе.

У игроков "Динамо" (Киев) Назария Русина и Романа Вантуха обнаружили коронавирус. Они проживали в одной комнате на тренировочной базе клуба.

Сначала симптомы COVID-19 почувствовал форвард Назарий Русин, сообщили в пресс-службе ФК. Сделанный тест показал положительный результат. Впоследствии тест выявил коронавирус у защитника Вантуха.

"После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными", - говорится в сообщении.

Назарий и Роман изолированы от команды и будут проходить 14-дневный карантин. Отмечается, что "Динамо" тренируется в обычном режиме.

"Кроме этого, случай COVID-19 обнаружен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы отправлены на двухнедельный карантин", - добавили в ФК.

Напомним, что в июле презентация нового главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу оказалась под угрозой срыва из-за выявления коронавируса у работника клубного ТВ-канала. Весь персонал "Динамо-ТВ" отправили на карантин.