Три игрока "Шахтера" вошли в Dream Team недели Лиги Европы. Футбол
Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и Додо вошли в топ-11.
По окончании очередного раунда матчей еврокубков УЕФА на своем официальном сайте традиционно определяет команду недели.
По результатам матчей 1/8 финала Лиги Европы в Team of the Week вошли три представителя "Шахтера": Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и Додо.
Такое же представительство по количеству имеет испанская "Севилья".
Кроме того, в команде недели два футболиста представляют "Копенгаген" и по одному - "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" и "Байер".
Команда недели в Лиге Европы:
Вратарь: Руй Патрисиу ("Вулвергемптон")
Защитники: Додо ("Шахтер"), Эдмонд Тапсоба ("Байер"), Николай Матвиенко ("Шахтер") и Серхио Регилон ("Севилья")
Полузащитники: Хесус Навас ("Севилья"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Эвер Банега ("Севилья") и Расмус Фальк ("Копенгаген")
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер") и Йонас Винн ("Копенгаген").
Напомним, что "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" (3:0) и вышел в 1/4 турнира. За право войти в полуфинал "горняки" поспорят с "Базелем".
Матч состоится 11 августа.