Три игрока "Шахтера" вошли в Dream Team недели Лиги Европы. Футбол

Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и Додо вошли в топ-11.

По окончании очередного раунда матчей еврокубков УЕФА на своем официальном сайте традиционно определяет команду недели.

По результатам матчей 1/8 финала Лиги Европы в Team of the Week вошли три представителя "Шахтера": Николай Матвиенко, Жуниор Мораес и Додо.

Такое же представительство по количеству имеет испанская "Севилья".

Кроме того, в команде недели два футболиста представляют "Копенгаген" и по одному - "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" и "Байер".

Команда недели в Лиге Европы:

Вратарь: Руй Патрисиу ("Вулвергемптон")

Защитники: Додо ("Шахтер"), Эдмонд Тапсоба ("Байер"), Николай Матвиенко ("Шахтер") и Серхио Регилон ("Севилья")

Полузащитники: Хесус Навас ("Севилья"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Эвер Банега ("Севилья") и Расмус Фальк ("Копенгаген")

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер") и Йонас Винн ("Копенгаген").

Напомним, что "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" (3:0) и вышел в 1/4 турнира. За право войти в полуфинал "горняки" поспорят с "Базелем".

Матч состоится 11 августа.