Свитолина отказалась играть на US Open

Пятой ракетки мира не будет на кортах "Флашинг-Медоус" в этом году.

Свитолина отказалась играть на US Open
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 Photography

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) на своей странице в Instagram объявила, что приняла решение пропустить US Open-2020, который стартует в последний день августа.

Элина считает, что сейчас не стоит подвергать себя и свою команду опасности.

"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступать. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду", - написала Свитолина.

Пока в заявке мейджора остаются 4 украинские теннисистки: Даяна Ястремская и три Екатерины - Бондаренко, Козлова и Завацкая.

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