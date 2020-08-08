Свитолина отказалась играть на US Open

Пятой ракетки мира не будет на кортах "Флашинг-Медоус" в этом году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) на своей странице в Instagram объявила, что приняла решение пропустить US Open-2020, который стартует в последний день августа.

Элина считает, что сейчас не стоит подвергать себя и свою команду опасности.

"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступать. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду", - написала Свитолина.

Пока в заявке мейджора остаются 4 украинские теннисистки: Даяна Ястремская и три Екатерины - Бондаренко, Козлова и Завацкая.