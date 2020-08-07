Призовой фонд US Open-2020 на 5% меньше, чем рекордный фонд 2019

Победители получат по 3 млн долларов.

Призовой фонд US Open-2020 на 5% меньше, чем рекордный фонд 2019
US Open
Фото: IBM

Общий призовой фонд US Open-2020 составит 53,4 млн долларов, что на 5% меньше, чем рекордный фонд 2019 года, информирует atptour.com.

Суммарно в одиночном и парном разрядах участники разыграют 43 млн долл. Еще 7,6 млн организаторы выделят для финансовой поддержки игроков, чьи доходы в этом году урезали из-за пандемии COVID-19.

В итоге чемпионы US Open в мужском и женском одиночном разряде получат по 3 млн долл. Гонорар финалистов будет вдвое меньше.

Одиночный разряд:

  • Чемпионы - $3,000,000
  • Финалисты - $1,500,000
  • Полуфиналисты - $800,000
  • Четвертьфиналисты - $425,000
  • Участники 1/8 финала - $250,000
  • Участники 1/16 финала - $163,000
  • Участники 1/32 финала - $100,000
  • Участники 1/64 финала - $61,000

Парный разряд:

  • Чемпионы - $400,000
  • Финалисты - $240,000
  • Полуфиналисты - $130,000
  • Четвертьфиналисты - $91,000
  • Участники 1/8 финала - $50,000
  • Участники 1/16 финала - $30,000

Напомним, US Open-2020 стартует 31 августа. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Решение не участвовать во втором, после Australian Open, турнире "Большого шлема" в этом году уже приняли несколько ведущих теннисистов, включая первую ракетку мира среди женщин

Эшли Барти и вторую ракетку среди мужчин Рафаэля Надаля. Свое решение они аргументировали опасениями, связанными с пандемией COVID-19.

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