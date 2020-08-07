Призовой фонд US Open-2020 на 5% меньше, чем рекордный фонд 2019

Общий призовой фонд US Open-2020 составит 53,4 млн долларов, что на 5% меньше, чем рекордный фонд 2019 года, информирует atptour.com.

Суммарно в одиночном и парном разрядах участники разыграют 43 млн долл. Еще 7,6 млн организаторы выделят для финансовой поддержки игроков, чьи доходы в этом году урезали из-за пандемии COVID-19.

В итоге чемпионы US Open в мужском и женском одиночном разряде получат по 3 млн долл. Гонорар финалистов будет вдвое меньше.

Одиночный разряд:

Чемпионы - $3,000,000

Финалисты - $1,500,000

Полуфиналисты - $800,000

Четвертьфиналисты - $425,000

Участники 1/8 финала - $250,000

Участники 1/16 финала - $163,000

Участники 1/32 финала - $100,000

Участники 1/64 финала - $61,000

Парный разряд:

Чемпионы - $400,000

Финалисты - $240,000

Полуфиналисты - $130,000

Четвертьфиналисты - $91,000

Участники 1/8 финала - $50,000

Участники 1/16 финала - $30,000

Напомним, US Open-2020 стартует 31 августа. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Решение не участвовать во втором, после Australian Open, турнире "Большого шлема" в этом году уже приняли несколько ведущих теннисистов, включая первую ракетку мира среди женщин

Эшли Барти и вторую ракетку среди мужчин Рафаэля Надаля. Свое решение они аргументировали опасениями, связанными с пандемией COVID-19.