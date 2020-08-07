Комиссия утвердила смешные правила для боя Майка Тайсона с Роем Джонсом

Это будет похоже на реслинг.

12 сентября в Лос-Анджелесе состоится выставочный поединок, в котором встретится бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон с бывшим обладателем поясов в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим, который в течение нескольких лет считался лучшим боксером на планете за его выдающиеся способности, скорость рук, силу кулаков и общее доминирование на ринге.

54-летний Тайсон вернется на ринг впервые за пятнадцать лет. А 51-летнего Джонса в последний раз видели в действии в начале 2018 года.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) уже утвердила правила этого поединка. В частности, предупредила, что ни один боксер не должен выходить на ринг "ради нокаута". CSAC хочет, чтобы бой был не чем иным, как состязательным спаррингом.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что выставочный бой между Майком и Роем может провалиться из-за новых правил.

"Комиссия сказала, что Тайсон и Джонс не могут друг друга нокаутировать. Вы можете это представить? Тайсон выходит и ищет нокаут, а представитель комиссии машет ему рукой - и он останавливается. Это катастрофа", - цитирует функционера Вoxingscene.

"Мне не нравится формат выставочных боев. За что вы платите? Что боксеры будут делать? Возиться и давать интервью среди раунда?

Я предпочел бы, чтобы они вышли на ринг и попытались снести друг другу головы", - убежден Хирн.

Добавим, что стоимость просмотра поединка Тайсон - Джонс составляет 50 долларов.