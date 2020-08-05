Месси стал лучшим по системе гол + пас в топ-5 лигах Европы сезона-2019/20

Месси и Иммобиле до последнего спорили за неофициальный трофей.

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Аргентинец Лионель Месси стал лучшим по системе гол + пас в топ-5 лигах Европы этого сезона.

Капитан "Барселоны" за сезон забил 25 голов и отдал 20 результативных передач (45 очков).

Гола форварду "Лацио" Чиро Иммобиле в ворота "Наполи" в рамках последнего тура Серии А не хватило, чтобы догнать Месси (36 + 8).

В топ-3 также попал Роберт Левандовски из "Баварии" (34 + 4).

Добавим, что лучшим ассистентом стал одноклубник Роберта - Томас Мюллер, который отдал своим партнерам 21 головую передачу.

Отметим, что Месси стал лучшим в Европе по системе гол + пас 4-й сезон подряд.