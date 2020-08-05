"Карпаты" представили новую эмблему клуба, а старую отдали фанатам

В ближайшем будущем ФК "Карпаты" ждут кардинальные изменения. Поэтому клуб решил провести ребрендинг. Теперь у "Карпат" будет новый логотип, сообщает пресс-служба львовян.

Фото: fckarpaty.com

Но легендарный герб "Карпат" не исчезает. Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому "Карпаты" решили передать его тем, кто больше всех заслуживает им владеть. Общественная организация "Ультрас Карпаты", объединяющая активных болельщиков "зелено-белых", отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб.

Фото: fckarpaty.com

Передача прав на эмблему состоялась на символической локации - 16-м, фанатском секторе стадиона "Украина". Сразу после оформления всех необходимых документов с участием юристов обеих сторон совладелец "Карпат" Олег Смалийчук передал символический герб одному из основателей ОО "Ультрас Карпаты" Михаилу Мирке.

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель, - отметил Смалийчук. - Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "переобуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться ".

Фото: fckarpaty.com

В свою очередь Мирка отметил, что фанатское движение уже несколько лет вело активные переговоры с руководством о том, чтобы герб закрепить за теми, кто его действительно ценит, но достичь должного результата до сих пор не удавалось.

"Сегодня мы смогли найти точки соприкосновения с новым руководством клуба в близких нам плоскостях ценностей. Не вдаваясь в поспешные авансы, все же считаем это одним из самых стратегически правильных решений, которое открывает новую страницу в новейшей истории великого клуба" Карпаты", - отметил Мирка .

Напомним, в начале июля "Карпаты" были исключены из числа участников УПЛ из-за неявки на матчи.