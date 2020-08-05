Блохин - гордость нации, а Суркис - никто, - Мирон Маркевич. Футбол

Конфронтация между футбольной общественностью и президентом "Динамо" продолжается.

Глава Комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ), экс-наставник "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич, который недавно посоветовал киевскому "Динамо" сменить владельца, высказался по поводу слов президента "Динамо" Игоря Суркиса в адрес Олега Блохина.

"Суркису надо посмотреть на себя со стороны. Блохин - это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю.

Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин - гордость нации, Суркис - никто", - цитирует функционера "Апостроф".

В свою очередь Блохин отказался реагировать на выпад в свою сторону от президента киевского клуба.

"Я не отвечаю на его слова, мне это неинтересно. Не читал, не слышал и не знаю. Я уже ранее выразил свое мнение", - цитирует обладателя "Золотого мяча" (France Football) 1975 года meta-ratings.com.ua.

Ранее президент "Динамо" в интервью "112 каналу" рассказал, что он имеет ввиду под "динамовскими сердцами".

В частности, Суркис поднял тему назначения в свое время Блохина на пост главного тренера сборной Украины.

"Блохин перешел из Компартии в СДПУ, чтобы стать тренером сборной, значит, по дороге кого-то предал", - заявил президент "Динамо".