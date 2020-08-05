Европейский гранд начал переговоры с "Динамо" относительно трансфера Миколенко. Футбол

Европейский гранд начал переговоры о трансфере крайнего защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко, информирует футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе "Циганик LIVE".

"Пока до самого события очень далеко, но я вам хочу сказать, что один из грандов европейского футбола уже начал консультации с киевским "Динамо". Предмет разговора - приобретение левого защитника команды Виталия Миколенко. И эти консультации уже на серьезном уровне. Состоится (трансфер) или не состоится, в приоритете Миколенко или не в приоритете у этого клуба, я вам сейчас сказать не могу", - заявил Цыганык.

"Но уже прошел первый контакт. И сейчас говорить, что Миколенко доиграет эти полгода или сезон в составе киевского "Динамо", я вам точно не могу. К октябрю может произойти все что хочешь. В течение двух месяцев могут произойти любые изменения. И Цыганков тоже может получить достаточно серьезное предложение и переехать", - отметил журналист.

"Луческу всегда (и в "Шахтере") настаивал на том, что если есть серьезное предложение - то, безусловно, футболиста надо отпускать. Для того, чтобы у него была мотивация. Луческу поддержит и одобрит трансфер футболиста, на которого придет серьезное предложение, от которого, как когда-то говорил президент "Шахтера", не выдерживают нервы", - добавил Цыганык.