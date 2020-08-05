Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов "Аталанта" заинтересовалась вингером "Шахтера"

Манор Соломон - на прицеле бергамцев.

Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов "Аталанта" заинтересовалась вингером "Шахтера"
Манор Соломон
Фото: facebook.com/fcshakhtar

Итальянская "Аталанта" обозначила интерес к вингеру "Шахтера" Манору Соломону, сообщает Tuttomercatoweb.

Клуб из Бергамо, выигравший в последнем розыгрыше Серии А бронзовые медали, связался с дончанами по поводу перехода израильского таланта.

В то же время нет информации о конкретных переговорах относительно трансфера.

Манор выступает за "горняков" с начала прошлого года, он перешел из "Маккаби" Петах-Тиквы за 6 млн евро. Его контракт с дончанами рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 21-летний израильтянин провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и забил в них 5 мячей.

Напомним, за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Завтра, 5 августа, команда Луиша Каштру проведет ответный матч против "Вольфсбурга" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой "горняков" - 2:1.

Между тем "Аталанта" готовится к противостоянию с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 12 августа.

Добавим, что "Аталанта" и "Шахтер" играли в одной группе ЛЧ-2019/20.

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