Лопес отказался от боя с Ломаченко за четыре чемпионских пояса
Американец в поисках нового соперника.
Василь Ломаченко і Теофімо Лопес
Фото: fightnews.info
Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подтвердил информацию, что не смог договориться об объединительном поединке против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Скорее всего, Top Rank не смогли удовлетворить его финансовые запросы, поэтому бой может сорваться.
"Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Теофимо на своей странице в Twitter.
How you mad at me and I’m just tryna feed my family..
Напомним, изначально поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене", но был отменен из-за пандемии COVID-19. Его перенесли на 19 сентября, а потом на 3 октября.
Добавим, что Ломаченко не был на ринге с октября 2019 года, когда он выиграл единогласным решением судей у Люка Кэмпбелла.