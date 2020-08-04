Лопес отказался от боя с Ломаченко за четыре чемпионских пояса

Американец в поисках нового соперника.

Лопес отказался от боя с Ломаченко за четыре чемпионских пояса
Василь Ломаченко і Теофімо Лопес
Фото: fightnews.info

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подтвердил информацию, что не смог договориться об объединительном поединке против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Скорее всего, Top Rank не смогли удовлетворить его финансовые запросы, поэтому бой может сорваться.

"Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью", - написал Теофимо на своей странице в Twitter.

How you mad at me and I’m just tryna feed my family..

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020

Добавим, что по информации профильного журналиста Майка Коппинджера, гонорар Лопеса за этот поединок почти втрое меньше, чем у Ломаченко, - 1,2 млн долл. против 3,25 млн.

With the proposed date a little over 60 days away, Teofimo is resigned to defending his title against a different opponent, per sources. Can the fight be salvaged? https://t.co/FnCWG8Qzju

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 30, 2020

Напомним, изначально поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене", но был отменен из-за пандемии COVID-19. Его перенесли на 19 сентября, а потом на 3 октября.

Добавим, что Ломаченко не был на ринге с октября 2019 года, когда он выиграл единогласным решением судей у Люка Кэмпбелла.

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