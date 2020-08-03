Блохин, чтобы стать тренером сборной, перешел из компартии в СДПУ, значит, по дороге кого-то предал, - Игорь Суркис. Футбол

Президент "Динамо" Ігор Суркис в интервью "112 каналу" в заочном диалоге с Олегом Блохиным рассказал о том, что он имеет в виду под "динамовскими сердцами".

"Вот мне говорят: "Вы назначаете динамовские сердца". Олег Блохин - он динамовское сердце? Для меня самое главное - понять реакцию людей, как он. Ему же был предоставлен шанс. При покупке на 70 млн евро футболистов в одно трансферное окно. И команда заняла четвертое место. Почему он об этом не говорит?" - задается вопросом Суркис.

"Великому Блохину, если он послал мне вызов в прямом эфире, так сказать, хочу ответить. Не умаляя его заслуг перед украинским футболом как игрока и тренера сборной. Но хотел бы напомнить: чтобы занять пост наставника сборной, он перешел из коммунистической партии в СДПУ. Значит, по дороге он кого-то предал", - уверен президент "Динамо".

"Второе, когда он стал тренером "Динамо", то бросил сборную через две минуты после моего разговора с ним. Да, я был в цейтноте после освобождения Семина. Обратился к Олегу Владимировичу - ровно минуты хватило. Он не просто шел, а бежал в ФФУ, где он сейчас верно служит, разорвал контракт и пришел в "Динамо", - заявил Суркис.

"Повторюсь, было куплено игроков минимум на 70 млн евро, а команда заняла четвертое место. И он пришел после этого ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь. И так я могу говорить о каждом", - заверил президент "Динамо".

Кроме этого, Суркис отметил, кого он относит к истинно "динамовским сердцам".

"Настоящие "динамовские сердца" - такие, как Михайличенко. Не было такого, что я его освободил или подобное. Мы с ним поговорили, он вернется в клуб на должность спортивного директора. Заваров в клубе работает, Веремеев, Бессонов, Мунтян, Биба. Они часть клуба, и это настоящие «динамовские сердца»", - убежден президент киевского клуба.

Напомним, Блохин резко высказался против назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".