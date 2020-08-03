Семин уважительно ответил Суркису на его слова о "хлюпике". Футбол

Бывший главный тренер "Динамо" не увидел оскорблений в свой адрес.

Экс-наставник "Динамо" Юрий Семин отреагировал на высказывание о нем президента киевского клуба Игоря Суркиса - тот назвал роSSийского специалиста "хлюпиком».

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", - цитирует Семина sport24.ru.

Ранее в интервью "112 каналу" президент "Динамо" оценил работу, проведенную Семиным в "Динамо", как идеальную, но позволил себе такую ремарку: «Если бы Семин не оказался таким, я сказал бы, хлюпиком, который побежал за своими акциями в "Локомотив", может, он и по сей день работал бы в "Динамо"».

Кроме того, бывший главный тренер "Динамо" убежден, что Мирча Луческу поможет команде.

"Я верю в это решение. Оно себя еще оправдает и принесет Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А в "Динамо" есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет".

Фото: shakhtar.com Мирча Луческу и Юрий Семин

"Кого-то "Динамо" сможет продать, заработать деньги. Вспомните, как Мирча здорово работал в "Шахтере" с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьезные деньги. Клуб получал за них по 40 миллионов. Так что Суркис все просчитал, он смотрит в будущее", - цитирует роSSийского специалиста "Спорт-Экспресс".

Напоминаем, Семин возглавлял киевское "Динамо" с 2007 по 2009 год, после чего вернулся в московский "Локомотив". В 2010-м тренер вновь возглавил киевскую команду, где проработал до 2012 года.