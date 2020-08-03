Суркис готов продать "Динамо", "но нет желающих". Футбол

"Я руководствуюсь только любовью к футболу. Деньги для меня на 10-м месте".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил о готовности продать футбольный клуб "Динамо" (Киев), однако не видит достойных покупателей в нынешних экономических условиях.

Об этом Суркис заявил в интервью телеканалу 112.ua.

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году. С этого года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Я руководствуюсь только любовью к футболу. Деньги для меня на 10-м месте. Главное - результат", - сказал президент "бело-голубых".

Суркис добавил, что его дочери точно не хотят, чтобы он им оставил "эту нагрузку".

С 1998 года Игорь Суркис был вице-президентом киевского "Динамо". С 2002 года стал президентом клуба.

Вместе с братом Григорием входит в число 50 самых богатых украинцев.