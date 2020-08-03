Суркис назвал первого вице-президента УАФ негодяем. Футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "112 каналу" поностальгировал по клубам, которые исчезли с футбольной карты Украины, и через призму судейства в Первой лиге оценил будущий сезон.

"Прекрасный проект сделал Ярославский - "Металлист". Замечательный. Футболисты, которые до сих пор играют в "Шахтере" - Тайсон и Марлос. Шавьер был. В "Аталанте" сегодня играет Гомес. Ярославский с Красниковым сделали хорошую работу. Да, там был Маркевич, была замечательная команда. Они нас обыгрывали, были выше нас", - вспоминает Суркис.

"Клуб продали, Маркевич не захотел работать с Курченко или не дали денег. Он ушел в "Днепр" и там проделал отличную работу. Но я об этом и говорю.

"Днепр" и "Карпаты" - две команды, о которых я не мог подумать, что они канут в небытие. "Металлист" - там была цивилизованная продажа, а потом Курченко бросил клуб. Хотя, как харьковчанин, даже ударившись в бега, он обязан был его поддерживать. А так он показал, что для него это была игрушка", - убежден президент "Динамо".

Кроме того, Суркис пообещал перед началом нового сезона рассказать о закулисных играх в украинском футболе.

"В Первой лиге не сражение - там война. В УПЛ должны были зайти три клуба, без спортивного принципа. Я сказал, что в этом шоу участвовать не буду. Более того, перед началом сезона скажу, кто у нас назначает судей. Пусть Костюченко ( Вадим Костюченко - первый вице-президент УАФ, - прим.LB.ua) икнется. Не будет он называть судей, кто какие матчи судит. И мы это докажем, что так оно и есть.

Говорят, что Луччи руководит судейством. Нет, Костюченко руководит судейством. Негодяй, которого вырастил я в этом клубе ( "Динамо"). И эти протесты, мы тоже будем знать, кто делает. Мы ничего никому не подарим, мы будем бороться цивилизованно на футбольном поле", - заверил президент киевского клуба.