Поручение Зеленского о возрождении "Кривбасса" выполнено

При этом нашли кратчайший путь.

Фото: wikipedia.org Домашняя арена "Кривбасса" со следующего сезона - стадион шахты "Жовтневая"

Бывший полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил об официальном переименовании криворожского "Горняка" в "Кривбасс", информирует sportarena.com.

Подтверждение можно найти на сайте Государственного реестра юридических лиц.

Президентом клуба останется Константин Караманиц, главным тренером - Геннадий Приходько. Все игроки "Горняка" уже переподписывают контракты с "Кривбассом".

В следующем сезоне клуб планируют заявить во Вторую лигу Украины, а домашним полем для "Кривбасса" станет стадион шахты "Жовтневая" в Кривом Роге. Команда продолжит заниматься на базе ФК "Горняк".

Напомним, о желании возродить "Кривбасс" ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, который поручил это Юрию Корявченкову, бывшему административному директору студии "95 квартал", а ныне депутату Верховной Рады Украины IX созыва.

В прошлом году "Кривбасс" играл на любительском уровне в чемпионате Днепропетровской области. Профессионального статуса клуб лишили в 2013 году.

По итогам сезона во Второй лиге "Горняк" занял четвертое место в турнирной таблице группы "Б".