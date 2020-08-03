Поручение Зеленского о возрождении "Кривбасса" выполнено
При этом нашли кратчайший путь.
Бывший полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил об официальном переименовании криворожского "Горняка" в "Кривбасс", информирует sportarena.com.
Подтверждение можно найти на сайте Государственного реестра юридических лиц.
Президентом клуба останется Константин Караманиц, главным тренером - Геннадий Приходько. Все игроки "Горняка" уже переподписывают контракты с "Кривбассом".
В следующем сезоне клуб планируют заявить во Вторую лигу Украины, а домашним полем для "Кривбасса" станет стадион шахты "Жовтневая" в Кривом Роге. Команда продолжит заниматься на базе ФК "Горняк".
Напомним, о желании возродить "Кривбасс" ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, который поручил это Юрию Корявченкову, бывшему административному директору студии "95 квартал", а ныне депутату Верховной Рады Украины IX созыва.
В прошлом году "Кривбасс" играл на любительском уровне в чемпионате Днепропетровской области. Профессионального статуса клуб лишили в 2013 году.
По итогам сезона во Второй лиге "Горняк" занял четвертое место в турнирной таблице группы "Б".