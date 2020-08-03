Поручение Зеленского о возрождении "Кривбасса" выполнено

При этом нашли кратчайший путь.

Домашняя арена &quot;Кривбасса&quot; со следующего сезона - стадион шахты &quot;Жовтневая&quot;
Фото: wikipedia.org
Домашняя арена "Кривбасса" со следующего сезона - стадион шахты "Жовтневая"

Бывший полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил об официальном переименовании криворожского "Горняка" в "Кривбасс", информирует sportarena.com.

Подтверждение можно найти на сайте Государственного реестра юридических лиц.

Президентом клуба останется Константин Караманиц, главным тренером - Геннадий Приходько. Все игроки "Горняка" уже переподписывают контракты с "Кривбассом".

В следующем сезоне клуб планируют заявить во Вторую лигу Украины, а домашним полем для "Кривбасса" станет стадион шахты "Жовтневая" в Кривом Роге. Команда продолжит заниматься на базе ФК "Горняк".

Напомним, о желании возродить "Кривбасс" ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский, который поручил это Юрию Корявченкову, бывшему административному директору студии "95 квартал", а ныне депутату Верховной Рады Украины IX созыва.

В прошлом году "Кривбасс" играл на любительском уровне в чемпионате Днепропетровской области. Профессионального статуса клуб лишили в 2013 году.

По итогам сезона во Второй лиге "Горняк" занял четвертое место в турнирной таблице группы "Б".

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