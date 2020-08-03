Лидер ультрас "Динамо" по пунктам перечислил, почему фаны против Луческу. Футбол

Фанаты не понимают, зачем Луческу в 75 лет этот стресс.

Лидер ультрас "Динамо" по пунктам перечислил, почему фаны против Луческу
Ультрас "Динамо"
Фото: facebook.comwbc.kyiv

Лидер ультрас "Динамо" Алексей "Декстер" в интервью football24.ua объяснил, почему фанатское движение не принимает нового тренера киевлян Мирчу Луческу, и уверяет, что румынскому наставнику будет трудно работать.

"Фанаты против назначения тренера, который очень много грязи вылил на футбольный клуб "Динамо" Киев и Украину. И каким за всю свою карьеру был беспринципным, скользким, не соблюдал слово. Это касается не только карьеры в "Шахтере" . Чего только стоит его переход из "Галатасарая" в "Бешикташ". В той же РоSSии он рассказывал, что все ему "не так", бросался шапками и так далее", - цитирует Алексея издание.

"Его поведение - недостойно, неприемлемо. Мы бы не хотели, чтобы у руля "Динамо" стоял человек, который имеет такую запятнанную репутацию. Здесь - целый комплекс. Мы не понимаем, зачем ему, в его почти 75 лет, этот стресс. Это все будет на постоянных нервах, все игры. За каждый провал его будут критиковать.

Он не сможет спокойно тренировать. Даже если они не допустят фанатов на стадион (во что я не хочу верить), то будут журналисты давить, будут бывшие игроки давить. А такое давление отражается на всей команде. Возможно, это сознательно созданная провокация. Я не исключаю такой нюанс", - заметил болельщик.

При этом "Декстер" уверяет, что фаны никогда не примут Луческу.

"Проблемы нужно решать по мере их поступления (о вероятности запрета фанатам входа на стадион, - прим. LB.ua). Говорить сейчас, что мы будем делать в той или иной ситуации, не стоит. Конечно, продумываем все возможные варианты заранее. Ведь в назначение Луческу тоже никто не верил.

Это - то же (что фанаты "Динамо" рано или поздно примут Луческу, - прим. LB.ua), что говорить "мы устали от войны, сделайте нам Путина президентом". Ну серьезно! Я понимаю, что есть люди, которые готовы стать на колени и попросить у Путина прощения. Но мы на это не пойдем никогда. Так же и в ситуации с Луческу", - заверил" Декстер ".

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