ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении президента организации

Представители ФИФА прокомментировали информацию о начале расследования в отношении президента организации Джанни Инфантино.

"ФИФА признает решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера. ФИФА, включая президента, остается в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с этим расследованием", - сообщает пресс-служба ФИФА.

Кроме того, ФИФА приводит слова Инфантино, что "встречи с генеральным прокурором Швейцарии были абсолютно законными. Это не является нарушением чего-либо. Напротив, это является частью функциональных обязанностей президента ФИФА".

Добавим, что расследование относительно функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Инфантино уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, которые расследовали коррупцию в организации.