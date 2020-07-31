Перед Гран-при Великобритании пилот Формулы-1 заразился коронавирусом

Второй анализ на Covid19 оказался положительным для гонщика команды Формулы-1 Racing Point Серхио Переса, сообщает f1news.ru.

30-летний мексиканец пропустит как минимум Гран-при Великобритании, который состоится уже в этот уикенд, но скорее всего - обе гонки в Сильверстоуне пройдут без Переса, поскольку в Великобритании увеличили продолжительность обязательной изоляции лиц с положительным анализом на коронавирус с семи до десяти дней.

По информации пресс-службы Racing Point, Серхио чувствует себя нормально, не имеет опасных симптомов, но обязан соблюдать строгую изоляцию, как и те сотрудники, которые в последнее время с ним контактировали. Все они отстранены от работы.

В команде подчеркнули, что проведут уикенд с двумя машинами. Имя гонщика, который заменит мексиканца, назовут позже. Среди кандидатов - Стоффела Вандорн, Нико Хюлкенберг и Эстебан Гутьеррес.