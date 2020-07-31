Трое украинцев вошли в топ-5 самых дорогих футболистов Венгрии

Украинцы в цене у соседей.

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков стал самым дорогим футболистом в рамках чемпионата Венгрии, сообщает isport.ua, ссылаясь на данные авторитетного портала Transfermarket.

Рыночная стоимость 23-летнего украинца равна 1,8 млн евро.

Соотечественник Александра - Иван Петряк ("МОЛ-Види») - вместе с партнером Зубкова по "Ференцварошу" словенцем Михой Блажичем с ценой 1,44 млн евро делят в своеобразном хит-параде второе место.

Замкнул топ-5 еще один украинец, одноклубник Зубкова и Блажича, центральный защитник Игорь Харатин, его рыночная стоимость - 1,35 млн.

Напомним, что "Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва защитил титул чемпиона страны.