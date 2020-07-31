Трое украинцев вошли в топ-5 самых дорогих футболистов Венгрии

Украинцы в цене у соседей.

Трое украинцев вошли в топ-5 самых дорогих футболистов Венгрии
Олександр Зубков
Фото: "Ференцварош"

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков стал самым дорогим футболистом в рамках чемпионата Венгрии, сообщает isport.ua, ссылаясь на данные авторитетного портала Transfermarket.

Рыночная стоимость 23-летнего украинца равна 1,8 млн евро.

Соотечественник Александра - Иван Петряк ("МОЛ-Види») - вместе с партнером Зубкова по "Ференцварошу" словенцем Михой Блажичем с ценой 1,44 млн евро делят в своеобразном хит-параде второе место.

Замкнул топ-5 еще один украинец, одноклубник Зубкова и Блажича, центральный защитник Игорь Харатин, его рыночная стоимость - 1,35 млн.

Напомним, что "Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва защитил титул чемпиона страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол
"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом
Усик отказался от соцсетейУсик отказался от соцсетей
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гол Зубкова за "Ференцварош" претендует на награду в чемпионате ВенгрииГол Зубкова за "Ференцварош" претендует на награду в чемпионате Венгрии
Один из самых титулованных клубов НБА ввел должность директора по расовому равенствуОдин из самых титулованных клубов НБА ввел должность директора по расовому равенству
Ребров второй год подряд привел "Ференцварош" к золотым медалям чемпионата ВенгрииРебров второй год подряд привел "Ференцварош" к золотым медалям чемпионата Венгрии
France Football составил рейтинг самых страстных стадионов мираFrance Football составил рейтинг самых страстных стадионов мира
Пятеро футболистов "Барселоны" переболели коронавирусомПятеро футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом
"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" за Погба уже четверых своих футболистов"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" за Погба уже четверых своих футболистов
Львовские "Карпаты" попали в топ-5 антирейтинга Европы. ФутболЛьвовские "Карпаты" попали в топ-5 антирейтинга Европы. Футбол
Президент "Бешикташа" и 8 футболистов заразились коронавирусомПрезидент "Бешикташа" и 8 футболистов заразились коронавирусом
В Швеции отказались тестировать футболистов на коронавирус перед матчамиВ Швеции отказались тестировать футболистов на коронавирус перед матчами
Всех футболистов киевского "Динамо" проверили на коронавирусВсех футболистов киевского "Динамо" проверили на коронавирус
Последние новости
Подгружаем последние новости