"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом
В топ-3 произошла рокировка.
Английская консалтинговая компания Brand Finance составила очередной рейтинг самых дорогих футбольных брендов.
Первое место, как и год назад, занимает мадридский
"Реал". Стоимость "Королевского клуба" уменьшилась с €1 млрд 846 млн до €1 млрд 572 млн. На втором месте "Барселона", которая обошла "Манчестер Юнайтед".
Широкое представительство в топ-10 у английских клубов - 6, два испанских гранда и по одному клубу представлены немецкая Бундеслига и французская Лига 1.
Отметим, что в топ-10 больше всех в капитализации по сравнению с прошлым годом потеряла "Бавария" (-304 млн), а больше всех нарастил финансовые мускулы ПСЖ - плюс 46 млн.
Из первой десятки 60% клубов потеряли в "весе".
В топ-20 клубы АПЛ представлены ровно на 50% ("Лестер", "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл"), испанское представительство усилило "Атлетико", Бундеслигу поддержали "Боруссия" (Д), СБ "Лейпциг" и "Шальке", и появились два итальянских клуба - "Ювентус" и "Интер".
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance (2020/2019).
- (1). "Реал" Испания - €1,572 млрд/1,846 млрд (€ -274 млн или 85,2%)
- (3). "Барселона" Испания - €1,565/1,563 (2 или 99,9)
- (2). "Манчестер Юнайтед" Англия - €1,456/1,651 (-195 или 88,2)
- (6). "Ливерпуль" Англия - €1,398/1,336 (62 или 104,6)
- (5). "Манчестер Сити" Англия - €1,245/1,407 (-162 или 88,5)
- (4). "Бавария" Германия - €1,169/1,473 (-304 или 79,4)
- (8). ПСЖ Франция - €1,071/1025 (46 или 104,5)
- (7) "Челси" Англия - €1,051/1,085 (-34 или 96,9)
- (10) "Тоттенгем Готспур" Англия - €868/850 (18 или 102,1)
- (9) "Арсенал" Англия - €796/993 (-197 или 80,2)