"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом

В топ-3 произошла рокировка.

"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом

Английская консалтинговая компания Brand Finance составила очередной рейтинг самых дорогих футбольных брендов.

Первое место, как и год назад, занимает мадридский

"Реал". Стоимость "Королевского клуба" уменьшилась с €1 млрд 846 млн до €1 млрд 572 млн. На втором месте "Барселона", которая обошла "Манчестер Юнайтед".

Широкое представительство в топ-10 у английских клубов - 6, два испанских гранда и по одному клубу представлены немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Отметим, что в топ-10 больше всех в капитализации по сравнению с прошлым годом потеряла "Бавария" (-304 млн), а больше всех нарастил финансовые мускулы ПСЖ - плюс 46 млн.

Из первой десятки 60% клубов потеряли в "весе".

В топ-20 клубы АПЛ представлены ровно на 50% ("Лестер", "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл"), испанское представительство усилило "Атлетико", Бундеслигу поддержали "Боруссия" (Д), СБ "Лейпциг" и "Шальке", и появились два итальянских клуба - "Ювентус" и "Интер".

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance (2020/2019).

  1. (1). "Реал" Испания - €1,572 млрд/1,846 млрд (€ -274 млн или 85,2%)
  2. (3). "Барселона" Испания - €1,565/1,563 (2 или 99,9)
  3. (2). "Манчестер Юнайтед" Англия - €1,456/1,651 (-195 или 88,2)
  4. (6). "Ливерпуль" Англия - €1,398/1,336 (62 или 104,6)
  5. (5). "Манчестер Сити" Англия - €1,245/1,407 (-162 или 88,5)
  6. (4). "Бавария" Германия - €1,169/1,473 (-304 или 79,4)
  7. (8). ПСЖ Франция - €1,071/1025 (46 или 104,5)
  8. (7) "Челси" Англия - €1,051/1,085 (-34 или 96,9)
  9. (10) "Тоттенгем Готспур" Англия - €868/850 (18 или 102,1)
  10. (9) "Арсенал" Англия - €796/993 (-197 или 80,2)

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Усик отказался от соцсетейУсик отказался от соцсетей
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Презентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. ФутболПрезентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Блок рекламы


Похожие новости
"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии. Футбол"Ливерпуль" признали самым популярным клубом Британии. Футбол
Джошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в миреДжошуа назвал причину, помешавшую Кличко завоевать медиарынок и стать самым известным бойцом в мире
Хэмилтон побил рекорд Бэкхема и стал самым богатым спортсменом Великобритании в историиХэмилтон побил рекорд Бэкхема и стал самым богатым спортсменом Великобритании в истории
Итальянские ученые назвали вид спорта с самым высоким риском заражения коронавирусом. ФутболИтальянские ученые назвали вид спорта с самым высоким риском заражения коронавирусом. Футбол
Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата БеларусиУкраинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси
Четыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубамЧетыре клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро помощи немецким футбольным клубам
В Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменилиВ Европе остался только один национальный чемпионат по футболу, который не отменили
Селезнев в матче чемпионата Турции откровенно ударил ногой лежащего соперника, но остался безнаказаннымСелезнев в матче чемпионата Турции откровенно ударил ногой лежащего соперника, но остался безнаказанным
"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний. Футбол"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний. Футбол
"Барселона" стала самыми высокооплачиваемым спортивным клубом мира"Барселона" стала самыми высокооплачиваемым спортивным клубом мира
Последние новости
Подгружаем последние новости