"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом

Английская консалтинговая компания Brand Finance составила очередной рейтинг самых дорогих футбольных брендов.

Первое место, как и год назад, занимает мадридский

"Реал". Стоимость "Королевского клуба" уменьшилась с €1 млрд 846 млн до €1 млрд 572 млн. На втором месте "Барселона", которая обошла "Манчестер Юнайтед".

Широкое представительство в топ-10 у английских клубов - 6, два испанских гранда и по одному клубу представлены немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

Отметим, что в топ-10 больше всех в капитализации по сравнению с прошлым годом потеряла "Бавария" (-304 млн), а больше всех нарастил финансовые мускулы ПСЖ - плюс 46 млн.

Из первой десятки 60% клубов потеряли в "весе".

В топ-20 клубы АПЛ представлены ровно на 50% ("Лестер", "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл"), испанское представительство усилило "Атлетико", Бундеслигу поддержали "Боруссия" (Д), СБ "Лейпциг" и "Шальке", и появились два итальянских клуба - "Ювентус" и "Интер".

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance (2020/2019).