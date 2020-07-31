На престижных гонках жокей угробил чужого коня и чуть не убил конкурента

На ипподроме Rosehill Gardens (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) прошли знаменитые скачки для двухлетних чистокровных лошадей.

В одном из заездов австралийский наездник Хью Боумен сделал неудачный маневр за 300 метров до финиша, что спровоцировало падение Эндрю Адкинса.

В итоге по 22-летнему Адкинсу буквально пронесся эскадрон.

В результате ужасного падения жокей получил множественные травмы: повреждение легких, 7 сломанных ребер, сломанную ключицу и два перелома ноги, информирует racing.com.

Адкинс был доставлен на вертолете в больницу. Жизни наездника сейчас ничего не угрожает.

Добавим, что лошадь, на которой вел свой заезд Адкинс - "Hot 'N' Hazy - спасти не удалось, животное подверглось эвтаназии на треке.

После заезда Боумен не признал свою вину.

Однако стюарды решили наказать его максимально жестко, отстранив от соревнований на шесть недель за небрежное управление лошадью.

Отметим, что призовой фонд Golden Slipper Stakes составляет более 3,5 млн австралийских долл.