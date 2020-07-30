Официально стали известны имена нового тренерского штаба "Динамо"

Луческу озвучил имена своих помощников.

Официально стали известны имена нового тренерского штаба "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу во время интерактивной презентации в качестве главного тренера назвал членов своего штаба.

"Члены тренерского штаба должны понимать мою философию, чтобы передать ее игрокам. Они очень важные фигуры. Олег Гусев будет заниматься группой атаки, тут есть проблемы. Вукоевич займется серединой поля", - отметил Луческу.

"Главный тренер будет заниматься обороной и контролировать все звенья. Еще есть Диего Лонго, итальянец, тренер по физподготовке. Также он будет заниматься проблемами в организации, ведь он разносторонне развит.

Будем делать акцент на том, чтобы исключить мышечные травмы. Меня это волнует. В "Шахтере" у меня было мало таких проблем, разве что у Чигринского. Нужно как можно быстрее исключить эти моменты", - акцентировал наставник.

"Тренером вратарей остается Михайлов. Я хотел, чтобы остался в клубе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, мы будем работать продуктивно", - с оптимизмом заявил румынский специалист.

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