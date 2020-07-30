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2020-07-30
Угроза безопасности определила место жительства Луческу в Киеве
Мирча будет жить на клубной тренировочной базе.
Мірча Луческу
Фото: ФК Шахтер
Сегодня главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу был официально представлен общественности в качестве преемника Алексея Михайличенко и уже успел назвать поименно свой тренерский штаб.
В первые дни своей работы в "Динамо" Луческу столкнулся с отрицательной реакцией активных ультрас команды на свое назначение на пост главного тренера.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в связи с этим руководство клуба временно предложило Луческу проживать на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Параллельно клуб занимается поисками личного жилья для тренера в столице и ее окрестностях.