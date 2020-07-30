Угроза безопасности определила место жительства Луческу в Киеве

Сегодня главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу был официально представлен общественности в качестве преемника Алексея Михайличенко и уже успел назвать поименно свой тренерский штаб.

В первые дни своей работы в "Динамо" Луческу столкнулся с отрицательной реакцией активных ультрас команды на свое назначение на пост главного тренера.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в связи с этим руководство клуба временно предложило Луческу проживать на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Параллельно клуб занимается поисками личного жилья для тренера в столице и ее окрестностях.