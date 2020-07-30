Футболисты Английской премьер-лиги определили лучшего среди них игрока в сезоне-2019/20

В отличие от спортивных журналистов, которые выбрали лучшим игроком года в Английской Премьер-лиге капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона, футболисты Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) считают, что лучшим в АПЛ в этом сезоне был хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне, сообщает ВВС.

В голосовании приняли участие 515 игроков АПЛ.

За де Брейне проголосовало 45% респондентов, второе место занял Хендерсон (27%), третье и четвертое места у его партнеров по "Ливерпулю" - Садио Мане (11%) и Вирджила ван Дейка (9%) соответственно.

В этом сезоне де Брейне сыграл 33 матча в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.

Напомним, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров Англии.