«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис на презентации Мирчи Луческу как главного тренера клуба высказался по поводу протеста ультрас, которые не хотят назначения бывшего наставника "Шахтера". По его словам, если фанаты будут высказывать свое мнение вне рамок закона, то у него есть рычаги влияния для прекращения произвола, сообщает sportarena.com.

"Я надеюсь на мудрость болельщиков. У нас же есть не только ультрас, которые протестуют. Когда они пришли на стадион, я с ними встретился, пытался объяснить свою позицию. Мы идем своим путем. У нас есть сегодня сотни тысяч болельщиков. Я не говорю, что нам не нужны активные фанаты. Нам нужны болельщики, которые понимают в футболе, а не просто выходят, понимая, что им надо просто поразвлечься. Не могу согласиться с тем, что Мирча не может быть принят в нашу семью. Я прежде всего рассматриваю его по профессиональным качествам и остальное меня не интересует. И хочу, чтобы были результаты", - заявил Суркис.

"Хочу подчеркнуть, что если будут результаты — будут аплодисменты. Пусть они не мне, а команде. Если успеха не будет — будут спрашивать с меня. Хочу цивилизованного разговора. Готов встретиться с ними, с командой. Хочу поддержки, но вести себя надо цивилизованно, в рамках закона. Мы живем в демократической стране, где каждый может высказать свое недовольство. Но все в рамках закона. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот произвол, который сегодня происходит. Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай управляют, только сначала денежки сюда занесут", - категорично указал президент клуба.