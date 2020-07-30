Михайличенко возвращается в "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что вскоре бывший главный тренер Алексей Михайличенко вернется в клуб на должность спортивного директора. По его словам, эта должность полноценно не была занята и готова под Михайличенко.

"Михайличенко отдохнет и вернется на должность спортивного директора. Я его тогда уговорил в трудное время возглавить команду, потому что считал, что он лучше знает коллектив на тот момент. Он многих игроков комплектовал в ту команду. Надеялся, что ему удастся. Может, не хватило времени, может, еще какие-то обстоятельства были на пути", - цитирует Суркиса sportarena.com.

"Должность спортивного директора после Михайличенко не была занята, Бессонов исполнял обязанности", - уточнил президент клуба.

Напомним, что Михайличенко работал в должности спортивного директора "Динамо" с 2013 года. Прошлым летом 57-летний специалист был назначен на должность главного тренера "бело-синих" после увольнения Александра Хацкевича.

Киевляне завершили сезон на втором месте, а также выиграли Кубок Украины.

Евросезон киевляне завершили на групповой стадии: им не удалось выйти из группы Лиги Европы с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано".

По окончании сезона 2019/20 Михайличенко отправили в отставку.