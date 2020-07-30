В "Феррари" ответили на критику Гамильтона относительно недостаточной борьбы с расизмом

Президент группы Fiat Chrysler, которому принадлежит "Феррари", Джон Элканн прокомментировал призыв 6-кратного и действующего чемпиона мира в классе машин Формула-1 Льюиса Гамильтона к активной борьбе с расизмом.

"Идеи и приверженность Хэмильтона важны и дороги нам. "Феррари" была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач.

Этот шаг свидетельствует о нашем стремлении к созданию равных и справедливых для всех рабочих условий", - цитирует Элканна autosport.com.ru.

Ранее пилот "Мерседес" высказал к "Скудерии" претензии.

"Пока мы могли видеть, как механики "Ред Булл" преклоняют колени, и, думаю, это здорово. Но если посмотреть, например, на "Феррари", в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли "Феррари" себя ответственной за происходящее, и собираются ли они что-то делать для своего будущего", - заявил Гамильтон.