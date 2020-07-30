Презентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. Футбол

Сегодня ее планируют провести в онлайн-режиме.

Презентация нового главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу оказалась под угрозой срыва, сообщает sportarena.com.

Сотрудник клубного ТВ-канала заразился коронавирусом, из-за чего весь персонал "Динамо-ТВ" отправили на карантин.

Официально в клубе информацию об отмене презентации еще не подтвердили. Она должна состояться сегодня в онлайн-режиме.

Также сегодня выходят из отпуска футболисты "Динамо", после чего команда начнет сбор на клубной базе в Конча-Заспе.