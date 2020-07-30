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2020-07-30
Презентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. Футбол
Сегодня ее планируют провести в онлайн-режиме.
Мірча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Презентация нового главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу оказалась под угрозой срыва, сообщает sportarena.com.
Сотрудник клубного ТВ-канала заразился коронавирусом, из-за чего весь персонал "Динамо-ТВ" отправили на карантин.
Официально в клубе информацию об отмене презентации еще не подтвердили. Она должна состояться сегодня в онлайн-режиме.
Также сегодня выходят из отпуска футболисты "Динамо", после чего команда начнет сбор на клубной базе в Конча-Заспе.