"Колос" выиграл "битву за Европу"

Накануне на НСК "Олимпийский" состоялся финал плей-офф Украинской премьер-лиги, в котором встретились шестая и восьмая соответственно команды Украинской премьер-лиги - "Колос" и "Мариуполь".

Победу и путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы получил "Колос".

Первый и второй тайм прошли при преимуществе Ковалевки, однако подопечные Александра Бабича в основное время выстояли. Но уже в дебюте первого овертайма Денис Антюх забил гол, который в итоге и вывел "Колос" в квалификацию ЛЕ.

На НСК "Олимпийский" присутствовали около 6 тыс. зрителей, что является посткарантинным рекордом по количеству болельщиков. Сейчас разрешено заполнять стадионы на 25%.

Добавим, что на матче также присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.