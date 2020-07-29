ФИФА выделит национальным федерациям 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Футбол

Такое решение принял исполком ФИФА.

Фото: fifa.com

Бюро исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Общая сумма помощи составит 1,5 млрд долл.

Средства будут доступны футбольному сообществу, включающему профессиональный мужской и женский футбол, молодежный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов в соответствии со строгими требованиями организации.

При этом каждая из 211 федераций получит грант в размере миллиона долларов, плюс 500 тысяч выделят на женский футбол.

Кроме того, федерации смогут взять беспроцентные кредиты до 5 миллионов.

"Этот план помощи является отличным примером футбольной солидарности и расположения в такие беспрецедентные времена, - отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. - Я хотел бы поблагодарить моих коллег из исполкома за то, что они приняли решение о продвижении такой важной инициативы на благо всех федераций и конфедераций".

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