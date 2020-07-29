"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером

Презентация Мирчи пройдет в онлайн-формате.

"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Завтра в 12:00 состоится официальное представление главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу, сообщает пресс-служба "бело-синих".

В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате на платформе Zoom.

Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

При этом клуб уточнил, что, учитывая технические возможности, количество представителей СМИ, задействованных в представлении главного тренера, будет ограниченной.

Напомним, сегодня Луческу отмечает свой 75-й день рождения.

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