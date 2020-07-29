"Шахтер" поздравил Луческу с юбилеем. Футбол

"Шахтер" поздравил бывшего главного тренера Мирчу Луческу с юбилеем. Сегодня румынскому специалисту исполнилось 75 лет.

"Шахтер приветствует Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть Вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионских титулов, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Также "Шахтер" завоевал единственный для Украины международный трофей - Кубок УЕФА в 2009 году.

Недавно румынский специалист возглавил киевское "Динамо". Такое назначение вызвало недовольство фанатов киевского клуба.