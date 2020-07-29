"Шахтер" поздравил Луческу с юбилеем. Футбол

На фоне "боевых действий" клуб отличился благородным жестом.

"Шахтер" поздравил Луческу с юбилеем
Мірча Луческу
Фото: news.sportbox.ru

"Шахтер" поздравил бывшего главного тренера Мирчу Луческу с юбилеем. Сегодня румынскому специалисту исполнилось 75 лет.

"Шахтер приветствует Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть Вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионских титулов, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Также "Шахтер" завоевал единственный для Украины международный трофей - Кубок УЕФА в 2009 году.

Недавно румынский специалист возглавил киевское "Динамо". Такое назначение вызвало недовольство фанатов киевского клуба.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Усик отказался от соцсетейУсик отказался от соцсетей
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Блок рекламы


Похожие новости
Месси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. ФутболМесси и Роналду лидируют по количеству незабитых пенальти в XXI веке. Футбол
Дочь Лобановского высказалась о ситуации с Луческу. ФутболДочь Лобановского высказалась о ситуации с Луческу. Футбол
Ультрас "Динамо" устроили протест с файерами у стадиона им. Лобановского из-за Луческу. ФутболУльтрас "Динамо" устроили протест с файерами у стадиона им. Лобановского из-за Луческу. Футбол
Ультрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с ЛуческуУльтрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с Луческу
"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол
Экс-помощник Луческу в "Шахтере" негативно высказался о генеральном директоре клубаЭкс-помощник Луческу в "Шахтере" негативно высказался о генеральном директоре клуба
В "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев". ФутболВ "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев". Футбол
Иммобиле сравнялся с Левандовским в гонке за "Золотую бутсу-2020". ФутболИммобиле сравнялся с Левандовским в гонке за "Золотую бутсу-2020". Футбол
Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"Генеральный директор "Шахтера" резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо"
Беланов шокирован назначением Луческу в "Динамо". ФутболБеланов шокирован назначением Луческу в "Динамо". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости