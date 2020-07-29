Дочь Лобановского высказалась о ситуации с Луческу. Футбол

Появление на тренерском мостике киевского "Динамо" Мирчи Луческу - главная тема в отечественном футбольном информационном поле.

Камбэк румынского специалиста в украинский футбол прокомментировала и дочь легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского Светлана.

Светлана Валерьевна уверена, что, судя по реакции "Шахтера", Игорь Суркис угадал с Луческу.

"Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения.

С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И – результаты выступления команды", - заявила Лобановская в интервью "Футбольному клубу".

"Болельщиков отчасти можно понять - все-таки Луческу много лет возглавлял главного конкурента «Динамо» в последние годы – донецкий «Шахтер». Для многих именно этот факт затмевает все остальные аргументы. Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем.

Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности. Да, Игорь Михайлович в известной степени идет на риск, однако он рискует в первую очередь своей репутацией и своими деньгами. Есть желающие разделить с ним это? Что-то таких не видно, в отличие от тех, кто горазд громко и красиво говорить. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...", - отметила Светлана.

Не оставила дочь мэтра без внимания и высказывания некоторых бывших игроков "Динамо", включая легенд клуба.

"Меня откровенно задевает избирательность, с которой эти динамовские сердца проявляют свою так называемую принципиальность. Они прекрасно себя чувствуют, получая заоблачные зарплаты в федерации футбола от тех, кто о «Динамо» ноги вытирает, это их не угнетает. А тут, видите ли, им в душу наплевали. Чтобы кидаться камнями в других, нужно самим быть с чистой совестью.

Вы вспомните о своем динамовском происхождении и проявите принципиальность, когда ваш родной клуб унижают через арбитров, дисциплинарные органы или суды! Но там почему-то они предпочитают молчать в тряпочку, зато по Луческу прохаживаются «со всей прямотой», превращаясь из профессионалов в эмоциональных болельщиков", - откровенно заявила Лобановская.

"Какие к Луческу претензии по сути? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского многие списывали после возвращения с Ближнего Востока. А этот «пожилой» команду до полуфинала Лиги чемпионов довел. Он ушел, дали дорогу молодым. Кто-нибудь из них хотя бы близко подобрался к папиным достижениям?! То-то и оно.

Что касается реакции "Шахтера", такое впечатление, что клуб унижен и оскорблен решением Мирчи принять «Динамо». Еще совсем недавно переход Мораэса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел «Шахтер» на его нынешние высоты...

Знаете, а ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, «Шахтер», судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше. И в этом плане намеченный на 25 августа матч с «Динамо» за Суперкубок видится в высшей степени любопытным. Думаю, это будет хорошее начало новой истории киевского клуба", - оптимистично настроена дочь Валерия Лобановского.