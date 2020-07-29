Ультрас "Динамо" устроили протест с файерами у стадиона им. Лобановского из-за Луческу. Футбол

Они выкрикивали: "Суркисы - позор "Динамо"!"

Ультрас ФК "Динамо Киев" вечером 28 июля устроили акцию протеста возле стадиона им. Лобановского.

Они протестовали против назначения Мирчи Луческу главным тренером футбольной команды. Видео протеста опубликовали на канале Ultras Dynamo Kyiv TV.

Протестующие выкрикивали: "Суркисы - позор "Динамо"!" и "Луческу - go, go!" Акция проходила сразу после матча "Динамо" U-19 - "Денгофф" (4:2), в это время на стадионе находился президент команды Игорь Суркис, пишет Sport.ua.

Протестующие зажгли файеры, когда заметили, что Суркис покидает домашнюю арену.

Фото: скрін

"Он был вынужден ретироваться после матча юношеского состава команды", - отмечают журналисты.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, что на прошлой неделе 76-летний румынский тренер подписал контракт с ФК "Динамо Киев". Сразу после информации об этом ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих".

В понедельник румынская Gazeta Sporturilor написала, что Мирча Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" и подал в отставку из-за негативно настроенных к нему болельщиков. В "Динамо" опровергли эту информацию.

28 июля на официальном сайте клуба была обнародована переписка президента клуба Игоря Суркиса и новоиспеченного главного тренера команды Мирчи Луческу.

Из общения сторон по электронной почте стало известно, что в минувшую субботу 74-летний Луческу сообщил президенту "Динамо Киев" о намерении расторгнуть контракт.

В письме Суркис подчеркнул, что настроения части болельщиков не должны влиять на решение тренера. Президент отметил, что и он, и Луческу приняли непростое решение осмысленно, понимая все будущие риски.

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