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2020-07-28
Трансфер Михайличенко в "Андерлехт" стоил бельгийцам 1,5 млн евро, - СМИ
"Заря" пополнила клубный бюджет.
Богдан Михайличенко
Фото: ФК "Зоря"
Трансфер крайнего защитника "Зари" Богдана Михайличенко обойдется бельгийскому "Андерлехту" в 1,5 млн евро, информирует портал Transfermarkt.
Ожидается, что сделка будет завершена 1 августа.
При этом ранее ряд отечественных источников сообщали, что луганский клуб получил за Михайличенко всего 500 тыс. евро.
Также отмечалось, что 23-летний защитник согласовал с 33-кратным чемпионом Бельгии 4-летний контракт.