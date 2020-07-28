Трансфер Михайличенко в "Андерлехт" стоил бельгийцам 1,5 млн евро, - СМИ

"Заря" пополнила клубный бюджет.

Трансфер Михайличенко в "Андерлехт" стоил бельгийцам 1,5 млн евро, - СМИ
Богдан Михайличенко
Фото: ФК "Зоря"

Трансфер крайнего защитника "Зари" Богдана Михайличенко обойдется бельгийскому "Андерлехту" в 1,5 млн евро, информирует портал Transfermarkt.

Ожидается, что сделка будет завершена 1 августа.

При этом ранее ряд отечественных источников сообщали, что луганский клуб получил за Михайличенко всего 500 тыс. евро.

Также отмечалось, что 23-летний защитник согласовал с 33-кратным чемпионом Бельгии 4-летний контракт.

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