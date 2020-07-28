Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ

По нынешним временам деньги огромные.

Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ
Маркао
Фото: RomaPress.net

Киевское "Динамо" активно интересовалось центральным защитником "Галатасарая" Маркао. На кандидатуре 24-летнего бразильца лично остановился новый главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, сообщает турецкое издание Fanatik.

Киевский клуб был готов предложить "Галатасараю" за игрока € 8 млн.

Но из-за неопределенной ситуацией с Луческу, который был готов покинуть "Динамо" по причине резкой реакции фанатов, переговоры были отложены.

В прошлом сезоне Маркао провел за стамбульский клуб 39 матчей во всех турнирах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкойПамятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол
"Барселона" готова продать 12 игроков в межсезонье, - СМИ. Футбол"Барселона" готова продать 12 игроков в межсезонье, - СМИ. Футбол
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
"Динамо" готове попрощатися з Циганковим, Миколенком і чотирма легіонерами, - ЗМІ"Динамо" готове попрощатися з Циганковим, Миколенком і чотирма легіонерами, - ЗМІ
Украинский боксер прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к чемпионскому бою с РамиресомУкраинский боксер прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к чемпионскому бою с Рамиресом
Ребров готов возглавить "Динамо", - агентРебров готов возглавить "Динамо", - агент
Организаторы US Open готовы оплатить чартеры всем участникам турнираОрганизаторы US Open готовы оплатить чартеры всем участникам турнира
Братья Суркисы все же смогут присутствовать на матче "Шахтер" – "Динамо"Братья Суркисы все же смогут присутствовать на матче "Шахтер" – "Динамо"
Легендарная команда Формулы-1 на грани банкротства: владельцы готовы к продаже всех активовЛегендарная команда Формулы-1 на грани банкротства: владельцы готовы к продаже всех активов
Президент "Динамо" готов предоставить "Шахтеру" свой стадион для доигровки чемпионата Украины. ФутболПрезидент "Динамо" готов предоставить "Шахтеру" свой стадион для доигровки чемпионата Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости