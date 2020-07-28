Новостей.COM ⇒
2020-07-28
Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ
По нынешним временам деньги огромные.
Маркао
Фото: RomaPress.net
Киевское "Динамо" активно интересовалось центральным защитником "Галатасарая" Маркао. На кандидатуре 24-летнего бразильца лично остановился новый главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, сообщает турецкое издание Fanatik.
Киевский клуб был готов предложить "Галатасараю" за игрока € 8 млн.
Но из-за неопределенной ситуацией с Луческу, который был готов покинуть "Динамо" по причине резкой реакции фанатов, переговоры были отложены.
В прошлом сезоне Маркао провел за стамбульский клуб 39 матчей во всех турнирах.