Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ

Киевское "Динамо" активно интересовалось центральным защитником "Галатасарая" Маркао. На кандидатуре 24-летнего бразильца лично остановился новый главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, сообщает турецкое издание Fanatik.

Киевский клуб был готов предложить "Галатасараю" за игрока € 8 млн.

Но из-за неопределенной ситуацией с Луческу, который был готов покинуть "Динамо" по причине резкой реакции фанатов, переговоры были отложены.

В прошлом сезоне Маркао провел за стамбульский клуб 39 матчей во всех турнирах.