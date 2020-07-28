"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу. Футбол

Вчера появились слухи, что румынский тренер отказался тренировать киевский клуб из-за болельщиков.

"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" выступило с заявлением на фоне слухов об отставке румынского тренера Мирчи Луческу.

"Поскольку вокруг этой темы продолжаются спекуляции, президент «Динамо» решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон", - говорится в заявлении.

На официальном сайте клуба обнародована переписка президента клуба Игоря Суркиса и новоиспеченного главного тренера команды Мирчи Луческу.

Из общения сторон по электронной почте стало известно, что в минувшую субботу 74-летний Луческу сообщил президенту "Динамо" Киев о намерении расторгнуть контракт.

Луческу заявил, что работать в условиях вражды со стороны болельщиков он не может. Также румынский специалист заявил, что его возвращение в украинский футбол не было связано с деньгами. Луческу подчеркнул, что его новый приход в Премьер-лигу был вызван ностальгией по тем временам, когда он добивался здесь успеха.

В ответном письме Суркис подчеркнул, что настроения части болельщиков не должны влиять на решение тренера. Президент отметил, что и он, и Луческу приняли непростое решение осознанно, понимая все будущие риски.

Также он заверил тренера, что руководство "Динамо" сделает все, чтобы Луческу работал в комфортных условиях.

Вчера румынская Gazeta Sporturilor написала, что Мирча Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" и подал в отставку. В "Динамо" опровергли эту информацию.

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