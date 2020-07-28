Экс-помощник Луческу в "Шахтере" негативно высказался о генеральном директоре клуба

Бывший ассистент Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон прокомментировал возможность снова стать ассистентом румына, на этот раз в киевском "Динамо".

"Я не участвовал в переговорах с "Динамо", так как праздновал 60-летие (20 июля) и выезжал из страны. Я слышал слова Суркиса, что я ассистент. Но у меня еще не было переговорного процесса", - уточняет молдаванин.

"Для меня "Шахтер" и Донецк - это моя душа и мое сердце. Там были не только большие победы и много-много титулов. Там я встретил свою любимую и прекрасную жену. Там у меня родилась моя прекрасная дочь. Поэтому дороже этого города, наверное, в моей жизни ничего нет. Лучшие годы жизни и лучшую карьеру я провел в Донецке", - отметил специалист.

"Я очень сожалею, что такая личность, как Сергей Палкин (генеральный директор "Шахтера", - прим. LB.ua), решает судьбы людей. Это единственное, что я могу сказать", - сказал в заключение Спиридон Tribuna.com.

Ранее Палкин резко высказался относительно назначения Луческу главным тренером "Динамо".