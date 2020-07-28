Усик отказался от соцсетей

Александр будет молчать.

Усик отказался от соцсетей
Олександр Усик
Фото: skysports.com

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, (17-0, 13 КО) который уже провел премьерный поединок в хэвивейте, объяснил свое решение отказаться от пользования социальными сетями.

"Всю жизнь мне говорили, что я делаю что-то неправильно. Мол, "тебе не надо заниматься боксом" или "в XXI веке ты веришь в Бога". Отвечаю: да, я верю в Бога, потому что знаю, что он есть. Он помогает мне каждый день, я разговариваю с ним", - заявил украинец в интервью USYK17.

"Проанализировав происходящее в мире, я пришел к выводу, что буду молчать. Буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из соцсетей, новостей. Считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - отметил Усик.

Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) перенесли на неопределенный срок. Однако сам Александр допускает, что поединок может состояться в текущем году со зрителями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером командыУльтрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды
Луческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанамиЛуческу затаил обиду на "Шахтер", - Суркис встретился с фанами
Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкойПамятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой
Блок рекламы


Похожие новости
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с ДжошуаУсик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Промоутеры Усика и Фьюри "сошлись в клинче" насчет следующего соперника украинцаПромоутеры Усика и Фьюри "сошлись в клинче" насчет следующего соперника украинца
WBO настаивает на поединке Джошуа с Усиком до объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира с ФьюриWBO настаивает на поединке Джошуа с Усиком до объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри
Самый высокооплачиваемый игрок "Челси" отказался тренироваться из-за опасений подхватить коронавирус. ФутболСамый высокооплачиваемый игрок "Челси" отказался тренироваться из-за опасений подхватить коронавирус. Футбол
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФПромоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Ломаченко и Усик снялись в роSSийском фильме, где назвали украинцев и роSSиян "одним народом"Ломаченко и Усик снялись в роSSийском фильме, где назвали украинцев и роSSиян "одним народом"
Промоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцемПромоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцем
У Ломаченко и Усика свое видение религии, - депутат от "Слуги народа"У Ломаченко и Усика свое видение религии, - депутат от "Слуги народа"
Озил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю. ФутболОзил отказался от понижения зарплаты в "Арсенале" из-за коронавируса: немец зарабатывает 350 тыс. фунтов в неделю. Футбол
Официально: поединок Усик - Чисора перенесенОфициально: поединок Усик - Чисора перенесен
Последние новости
Подгружаем последние новости