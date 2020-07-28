Усик отказался от соцсетей

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, (17-0, 13 КО) который уже провел премьерный поединок в хэвивейте, объяснил свое решение отказаться от пользования социальными сетями.

"Всю жизнь мне говорили, что я делаю что-то неправильно. Мол, "тебе не надо заниматься боксом" или "в XXI веке ты веришь в Бога". Отвечаю: да, я верю в Бога, потому что знаю, что он есть. Он помогает мне каждый день, я разговариваю с ним", - заявил украинец в интервью USYK17.

"Проанализировав происходящее в мире, я пришел к выводу, что буду молчать. Буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из соцсетей, новостей. Считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - отметил Усик.

Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) перенесли на неопределенный срок. Однако сам Александр допускает, что поединок может состояться в текущем году со зрителями.