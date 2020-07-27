Оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена был продан на аукционе за € 185 тысяч

Коэффициент составил 1,85.

Фото: insidethegames.biz

Во французских Каннах состоялся аукцион, одним из лотов которого был оригинал рисунка олимпийских колец Пьера де Кубертена, информирует Inside the Games.

Лот был продан за € 185 тыс.

"Рисунок был продан бразильском коллекционеру", - уточняет Александр Дебюсси, заместитель директора Каннского аукционного дома.

Сначала стоимость лота оценивалась в € 100 тыс.

Де Кубертен впервые представил кольца в выпуске "Олимпийского обозрения" за август 1913 года.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке 21x27,5 см. Также на рисунке есть автограф де Кубертена.

Принято считать, что цвета колец соответствуют частям света: Европа - голубой, Азия - желтый, Африка - черный, Австралия - зеленый и Америка - красный.

Новый олимпийский символ и флаг должны были впервые представить на Конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Сорбоннском университете 17 июня 1914 года - к 20-летию восстановления Игр и формирования олимпийского движения.

Но дебютировали кольца и флаг только на церемонии открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

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